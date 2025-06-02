Леклер рассказал, что помогло ему подняться на третье место в гонке Гран-при Испании

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал, что столкновение Ферстаппена и Рассела помогло ему занять третье место в гонке Гран-при Испании. Его слова цитирует F1:

"Я думаю, что ТОП-4 в обычной гонке была бы нашей позицией. С машиной безопасности нам повезло и мы поднялись на подиум, так что я действительно этим доволен.

Когда мой инженер сказал мне, что Макс поедет на новом жестком покрытии на последнем этапе, я думаю, у них не было выбора. Я был, наверное, очень оптимистичен, потому что знал, насколько плохо было жесткое покрытие, и именно там я думал, что мне действительно нужно сделать хороший рестарт, и, возможно, есть шанс. Он был" – сказал Шарль.