Хэмилтон: Сегодня было определенно не то, на что я надеялся

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал о своих впечатлениях от гонки Гран-при Испании. Его слова цитирует F1:

"Сегодня было определенно не то, на что я надеялся. Я чувствовал себя хорошо перед гонкой после довольно хорошей квалификации и наилучшей работы машины. Нам не хватало темпа с самого начала.

У нас нет объяснения, поэтому нам придется пойти и изучить данные и любые скрытые проблемы. Поздравляем Шарля, он отлично справился и полностью заслужил пьедестал.

У меня просто не было скорости в конце" – сказал Льюис.