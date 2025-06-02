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Хэмилтон: Сегодня было определенно не то, на что я надеялся

Автоспорт
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Не далеко, но мимо

Хэмилтон: Сегодня было определенно не то, на что я надеялся

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал о своих впечатлениях от гонки Гран-при Испании. Его слова цитирует F1:

"Сегодня было определенно не то, на что я надеялся. Я чувствовал себя хорошо перед гонкой после довольно хорошей квалификации и наилучшей работы машины. Нам не хватало темпа с самого начала.

У нас нет объяснения, поэтому нам придется пойти и изучить данные и любые скрытые проблемы. Поздравляем Шарля, он отлично справился и полностью заслужил пьедестал.

У меня просто не было скорости в конце" – сказал Льюис.

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