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Хэмилтон: Сегодня было определенно не то, на что я надеялся
Не далеко, но мимо
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал о своих впечатлениях от гонки Гран-при Испании. Его слова цитирует F1:
"Сегодня было определенно не то, на что я надеялся. Я чувствовал себя хорошо перед гонкой после довольно хорошей квалификации и наилучшей работы машины. Нам не хватало темпа с самого начала.
У нас нет объяснения, поэтому нам придется пойти и изучить данные и любые скрытые проблемы. Поздравляем Шарля, он отлично справился и полностью заслужил пьедестал.
У меня просто не было скорости в конце" – сказал Льюис.
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