Ферстаппен прокомментировал инцидент с Расселом в гонке Гран-при Испании

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен отреагировал на критику представителя "Мерседес" Джорджа Рассела по поводу их столкновения во время гонки Гран-при Испании.

"Ладно, в следующий раз возьму салфетки (для Рассела – прим).

У него свое мнение, у меня – свое. Честно говоря, лучше просто сосредоточиться на гонке. До появления машины безопасности она была вполне нормальной.

Мне нечего сказать. В жизни не стоит жалеть о многом – живешь только раз" – сказал Макс.