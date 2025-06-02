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Ферстаппен прокомментировал инцидент с Расселом в гонке Гран-при Испании
Жестко, ничего не скажешь
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен отреагировал на критику представителя "Мерседес" Джорджа Рассела по поводу их
"Ладно, в следующий раз возьму салфетки (для Рассела – прим).
У него свое мнение, у меня – свое. Честно говоря, лучше просто сосредоточиться на гонке. До появления машины безопасности она была вполне нормальной.
Мне нечего сказать. В жизни не стоит жалеть о многом – живешь только раз" – сказал Макс.
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