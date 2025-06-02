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Пилот Формулы-3 дисквалифицирован после пяти этапов
Перебор штрафов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
18-летний итальянский гонщик Формулы-3 Никола Лакорте, выступающий за команду "ДАМС", был дисквалифицирован на один этап за перебор штрафных баллов в лицензии всего после пяти этапов младшей серии в 2025 году, сообщила Международная автомобильная федерация (ФИА).
После получения 10-секундного штрафа "стоп-энд-гоу" за многократное несоблюдение дельты стюарды пятого этапа в Испании определили, что пилот машины №29 набрал в общей сложности четырнадцать штрафных очков в своём послужном списке. В соответствии со статьей 39.3 Спортивного регламента Формулы-3 ФИА 2025 года, любой гонщик, набравший двенадцать (12) штрафных очков в лицензию, будет отстранён от участия на следующем этапе.
Также по итогам гонки в Испании пилот команды "Роден" Роман Билински получил штраф в 10 секунд за столкновение с Хосе Гарфиасом. Поскольку Роман не смог финишировать, то потеряет пять позиций на следующем этапе.
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