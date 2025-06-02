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Хорнер: Ферстаппен извинился за инцидент с Расселлом
Глава "Ред Булл" - о выступлении команды на Гран-при Испании
Глава "Ред Булл" Кристиан Хорнер подвёл итоги выступления команды на минувшем Гран-при Испании.
"Мы покидаем Барселону расстроенными, поскольку не смогли получить большего от гонки. Мы атаковали с тремя пит-стопами, это было лучшей стратегией, и нас опередил лишь сейфти-кар. Мы бы не приблизились к Ландо без трёх остановок.
Сейфти-кар появился в неподходящее время, и у нас был выбор - остаться на старых шинах или рискнуть со свежим хардом. Всегда легко оглядываться назад, однако мы приняли лучшее решение на тот момент. Результат разочаровал, казалось, что Макс легко поднимется на подиум и получит хорошие очки. На брифинге Макс извинился за инцидент с Расселом, - написал Хорнер в социальных сетях.
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