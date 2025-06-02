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Фернандо Алонсо установил новый рекорд Формулы-1

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Несмотря на возраст

Фернандо Алонсо установил новый рекорд Формулы-1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду "Астон Мартин", установил новый рекорд для "Королевских гонок" по итогам девятого этапа 2025 года Гран-при Испании.

Алонсо финишировал на девятом месте и набрал два очка, став, таким образом, первым пилотом в истории Формулы-1, который завоёвывал результативные баллы по ходу 21 сезона.

В своём дебютном сезоне 2001 года за рулём «Минарди» Фернандо не попадал в очковую зону, но, оказавшись в 2003-м гонщиком "Рено", он заработал по итогам сезона 55 баллов. Начиная с 2003-го до 2018-го он каждый год завоёвывал очки. Затем он покинул серию и, вернувшись в 2021-м, вновь стал приносить баллы.

Рекордным для Алонсо является 2012 год — 278 очков. В сезоне-2025 он заработал первые два балла.

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Фернандо Алонсо
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