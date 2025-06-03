Хэмилтон: Команда не найдет ответа, все дело во мне

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от гонки Гран-при Испании.

"Всё прошло не очень хорошо. Это был не самый лучший день. Стратегия была великолепной, команда отлично поработала, вот и все, что я могу сказать. У меня был действительно плохой день, и мне нечего сказать. Это был тяжелый день. Больше нечего добавить. Это было ужасно. Нет смысла объяснять.

Я просто не знаю, что сказать. Сможет ли команда найти ответ? Уверен, что нет. Вероятно, дело было прямо во мне" – сказал Льюис.