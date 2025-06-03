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Хэмилтон: Команда не найдет ответа, все дело во мне
Сильные слова
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от гонки Гран-при Испании.
"Всё прошло не очень хорошо. Это был не самый лучший день. Стратегия была великолепной, команда отлично поработала, вот и все, что я могу сказать. У меня был действительно плохой день, и мне нечего сказать. Это был тяжелый день. Больше нечего добавить. Это было ужасно. Нет смысла объяснять.
Я просто не знаю, что сказать. Сможет ли команда найти ответ? Уверен, что нет. Вероятно, дело было прямо во мне" – сказал Льюис.
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