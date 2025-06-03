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Ферстаппен оценил свои шансы в борьбе за титул в сезоне-2025

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Ферстаппен оценил свои шансы в борьбе за титул в сезоне-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, как оценивает свои шансы в борьбе за чемпионство по итогам сезона-2025.

"Снизил ли штраф мои шансы на титул? Если они вообще есть. Я думаю, что мы просто слишком медленны, чтобы сражаться за титул. Это было ясно в Испании. Мы попытались сделать три пит-стопа, и это было достаточно хорошо, но нам это было нужно, потому что мы страдали от повышенного износа.

К сожалению, в конце выехала машина безопасности и у нас закончились комплекты шин. Хард оказался неподходящим. За шесть кругов до конца каждый может атаковать на грани, а черенок на жестких шинах очень ограничен.

Свежие шины были важны. Никто не ожидал, что "хард" будет настолько плох. Возможно, лучше было остаться на трассе, но сейчас об этом легко говорить" – сказал Макс.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
03.06.2025 в 11:54
Отож-бо, треба було залишатись на трасі. Гірше би точно не було
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
03.06.2025 в 11:54
Отож-бо, треба було залишатись на трасі. Гірше би точно не було
Ответить
0
0

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