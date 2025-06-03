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Ферстаппен оценил свои шансы в борьбе за титул в сезоне-2025
Трезвая оценка
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, как оценивает свои шансы в борьбе за чемпионство по итогам сезона-2025.
"Снизил ли штраф мои шансы на титул? Если они вообще есть. Я думаю, что мы просто слишком медленны, чтобы сражаться за титул. Это было ясно в Испании. Мы попытались сделать три пит-стопа, и это было достаточно хорошо, но нам это было нужно, потому что мы страдали от повышенного износа.
К сожалению, в конце выехала машина безопасности и у нас закончились комплекты шин. Хард оказался неподходящим. За шесть кругов до конца каждый может атаковать на грани, а черенок на жестких шинах очень ограничен.
Свежие шины были важны. Никто не ожидал, что "хард" будет настолько плох. Возможно, лучше было остаться на трассе, но сейчас об этом легко говорить" – сказал Макс.
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