Ферстаппен оценил свои шансы в борьбе за титул в сезоне-2025

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, как оценивает свои шансы в борьбе за чемпионство по итогам сезона-2025.

"Снизил ли штраф мои шансы на титул? Если они вообще есть. Я думаю, что мы просто слишком медленны, чтобы сражаться за титул. Это было ясно в Испании. Мы попытались сделать три пит-стопа, и это было достаточно хорошо, но нам это было нужно, потому что мы страдали от повышенного износа.

К сожалению, в конце выехала машина безопасности и у нас закончились комплекты шин. Хард оказался неподходящим. За шесть кругов до конца каждый может атаковать на грани, а черенок на жестких шинах очень ограничен.

Свежие шины были важны. Никто не ожидал, что "хард" будет настолько плох. Возможно, лучше было остаться на трассе, но сейчас об этом легко говорить" – сказал Макс.