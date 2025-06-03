  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Рассел прокомментировал инцидент с Ферстаппеном в гонке Гран-при Испании

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рассел прокомментировал инцидент с Ферстаппеном в гонке Гран-при Испании

Автоспорт
Обновлено

Комментарий пилота

Рассел прокомментировал инцидент с Ферстаппеном в гонке Гран-при Испании

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Гонщик команды "Мерседес" Джордж Рассел прокомментировал инцидент с представителем "Ред-Булл" Максом Ферстаппеном в гонке Гран-при Испании.

"Судьям решать, умышленно это было или нет. Макс – удивительный гонщик, многие на него равняются. И жалко видеть, что такие вещи продолжают происходить. Это совсем не обязательно и никогда не приносит ему выгоду.

В Остине в прошлом году у него был один из лучших маневров, а затем была Мексика, где он сам себя подвел. В этом году у нас была Имола — один из лучших обгонов, который мы видели за долгое время. А сейчас это происходит. Как я сказал, это стоило ему и его команде многих очков. Мы с Шарлем на последних кругах начали сильно терять, возможно, он мог бы отыграться и вернуть себе место на подиуме" – сказал Джордж.

Ферстаппен прокомментировал инцидент с Расселом в гонке Гран-при Испании

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен оценил свои шансы в борьбе за титул в сезоне-2025
yellow-arrow
Хэмилтон: Команда не найдет ответа, все дело во мне
yellow-arrow
Фернандо Алонсо установил новый рекорд Формулы-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости