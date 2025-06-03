Рассел прокомментировал инцидент с Ферстаппеном в гонке Гран-при Испании

Гонщик команды "Мерседес" Джордж Рассел прокомментировал инцидент с представителем "Ред-Булл" Максом Ферстаппеном в гонке Гран-при Испании.

"Судьям решать, умышленно это было или нет. Макс – удивительный гонщик, многие на него равняются. И жалко видеть, что такие вещи продолжают происходить. Это совсем не обязательно и никогда не приносит ему выгоду.

В Остине в прошлом году у него был один из лучших маневров, а затем была Мексика, где он сам себя подвел. В этом году у нас была Имола — один из лучших обгонов, который мы видели за долгое время. А сейчас это происходит. Как я сказал, это стоило ему и его команде многих очков. Мы с Шарлем на последних кругах начали сильно терять, возможно, он мог бы отыграться и вернуть себе место на подиуме" – сказал Джордж.