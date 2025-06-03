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Пилот Астон Матин перенес операцию
Ранне он пропустил гонку Гран-при Испании
Пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл перенёс операцию, пишет издание Mirror.
Напомним, ранее стало известно, что канадец пропустил гонку Гран-при Испании из-за боли в руке и запястье, вызванной старой травмой, которую он получил в 2023 году.
По данным ресурса, лечением Стролла занималась та же команда специалистов, что и два года назад.
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