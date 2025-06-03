  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Пилот Астон Матин перенес операцию

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пилот Астон Матин перенес операцию

Автоспорт

Ранне он пропустил гонку Гран-при Испании

Пилот Астон Матин перенес операцию

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл перенёс операцию, пишет издание Mirror.

Напомним, ранее стало известно, что канадец пропустил гонку Гран-при Испании из-за боли в руке и запястье, вызванной старой травмой, которую он получил в 2023 году.

По данным ресурса, лечением Стролла занималась та же команда специалистов, что и два года назад.

По теме
yellow-arrow
Рассел прокомментировал инцидент с Ферстаппеном в гонке Гран-при Испании
yellow-arrow
Ферстаппен оценил свои шансы в борьбе за титул в сезоне-2025
yellow-arrow
Хэмилтон: Команда не найдет ответа, все дело во мне
Лэнс Стролл
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости