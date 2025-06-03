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Бывший пилот Формулы-1: Ферстаппен должен был получить дисквалификацию

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Гран-при Испании прошло для Макса далеко не самымы лучшим образом

Бывший пилот Формулы-1: Ферстаппен должен был получить дисквалификацию

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался об инциденте между пилотом "Ред Булл" Максом Ферстаппеном и гонщиком "Мерседеса" Джорджем Расселлом на Гран-при Испании.

"Я полностью согласен с Нико Росбергом. Ферстаппен заслуживал чёрный флаг и должен был получить дисквалификацию. В какой-то момент с пилотом нужно поступить сурово, если инцидентов становится слишком много. Ферстаппен – лучший гонщик на трассе, он обладает лучшим мастерством и оценкой ситуации, но такая история повторяется.

Понятно, что манёвр Ферстаппена был намеренным. Он притормозил в повороте, затем атаковал и вернул себе позицию, въехав в Расселла. Это было за гранью", — приводит слова Джонни Херберта PlanetF1.

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