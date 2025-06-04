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Директор Ред-Булл: Разочаровывающий результат в Испании, потому что мы вполне могли претендовать на подиум
Шанс уже упущен
Директор команды "Ред-Булл" Кристиан Хорнер прокомментировал выступление Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Испании.
"Судя по тому, как развивалась гонка, мы решили использовать стратегию трех остановок и решили сделать это довольно рано. Преимущество в темпе и шинах McLaren в прямой борьбе с нами означало, что нам нужно рисковать. Мы провели первый пит-стоп рано, а McLaren решили останавливаться дважды, поэтому наша стратегия выглядела как быстрая. Мы пошли на потенциальный андеркат с Максом, но в результате использовали все свои средние и мягкие склады.
Машина безопасности появилась в неподходящее время для нашей стратегии, поэтому мы должны были либо остаться на старых шинах и оказаться уязвимыми на рестарте, либо рискнуть с комплектом "харда". Мы приняли лучшее решение на тот момент, используя имеющуюся у нас информацию.
После этого последовал контакт с Джорджем, за который судьи выписали штраф Максу. Это то, что мы обсудим внутри команды подробнее. Разочаровывающий результат, потому что мы вполне могли претендовать на подиум" – сказал Хорнер.
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