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Сайнс – о Гран-при Испании: У нас не было ни темпа, ни везения

Автоспорт
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Плохие выдались выходные

Сайнс – о Гран-при Испании: У нас не было ни темпа, ни везения

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Williams" Карлос Сайнс поделился своими впечатлениями от гонки Гран-при Испании.

"У нас не было ни темпа, ни везения. Это был худший уикенд с момента моего перехода в Williams. Когда мне удавалось проехать несколько кругов по чистому воздуху, темп был неплохим. Но мы слишком многое потеряли в квалификации и из-за замены крыла.

Если бы все прошло идеально, мы набрали максимум один или два очка. Не скажу, что мы потеряли контроль, но это никогда не была лучшей для нас трассой" – сказал Сайнс.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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