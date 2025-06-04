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Сайнс – о Гран-при Испании: У нас не было ни темпа, ни везения
Плохие выдались выходные
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Williams" Карлос Сайнс поделился своими впечатлениями от гонки Гран-при Испании.
"У нас не было ни темпа, ни везения. Это был худший уикенд с момента моего перехода в Williams. Когда мне удавалось проехать несколько кругов по чистому воздуху, темп был неплохим. Но мы слишком многое потеряли в квалификации и из-за замены крыла.
Если бы все прошло идеально, мы набрали максимум один или два очка. Не скажу, что мы потеряли контроль, но это никогда не была лучшей для нас трассой" – сказал Сайнс.
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