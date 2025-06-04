Хэмилтон: Гонка Гран-при Испании – самая плохая, в которой я участвовал

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон в общении с журналистами рассказал о своих впечатлениях от гонки Гран-при Испании.

Журналист : Очевидно, вам не удалось удержать отрыв. Машина чувствует себя лучше на каком-то этапе гонки или дело в соперниках?

Хэмилтон : Понятия не имею, почему вы так говорите.

Журналист : Никаких предположений, учитывая ваш опыт?

Хэмилтон : Это самая плохая гонка, в которой я участвовал.

Журналист : Можете извлечь какие-то положительные моменты из уик-энда? Каков план на период в Канаду? Над чем вы будете работать с командой, или будете работать на симуляторе?

Хэмилтон : Я собираюсь это сделать.