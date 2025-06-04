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Хэмилтон: Гонка Гран-при Испании – самая плохая, в которой я участвовал
Резкое высказывание
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон в общении с журналистами рассказал о своих впечатлениях от гонки Гран-при Испании.
Журналист: Очевидно, вам не удалось удержать отрыв. Машина чувствует себя лучше на каком-то этапе гонки или дело в соперниках?
Хэмилтон: Понятия не имею, почему вы так говорите.
Журналист: Никаких предположений, учитывая ваш опыт?
Хэмилтон: Это самая плохая гонка, в которой я участвовал.
Журналист: Можете извлечь какие-то положительные моменты из уик-энда? Каков план на период в Канаду? Над чем вы будете работать с командой, или будете работать на симуляторе?
Хэмилтон: Я собираюсь это сделать.
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