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Хэмилтон: Гонка Гран-при Испании – самая плохая, в которой я участвовал

Автоспорт
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Резкое высказывание

Хэмилтон: Гонка Гран-при Испании – самая плохая, в которой я участвовал

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон в общении с журналистами рассказал о своих впечатлениях от гонки Гран-при Испании.

Журналист: Очевидно, вам не удалось удержать отрыв. Машина чувствует себя лучше на каком-то этапе гонки или дело в соперниках?

Хэмилтон: Понятия не имею, почему вы так говорите.

Журналист: Никаких предположений, учитывая ваш опыт?

Хэмилтон: Это самая плохая гонка, в которой я участвовал.

Журналист: Можете извлечь какие-то положительные моменты из уик-энда? Каков план на период в Канаду? Над чем вы будете работать с командой, или будете работать на симуляторе?

Хэмилтон: Я собираюсь это сделать.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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