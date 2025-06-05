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Пиастри: Я думаю, мы действительно хорошо справились со всеми задачами в гонке Гран-при Испании

Автоспорт
Обновлено

Прекрасный заезд

Пиастри: Я думаю, мы действительно хорошо справились со всеми задачами в гонке Гран-при Испании

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Испании.

"Из-за большого количества трафика и синих флагов гонка проходила чуть более непредсказуемо, чем хотелось бы. Но я чувствовал, что в значительной степени контролирую ситуацию, и мог увеличить темп, когда это требовалось. Так что да, это были действительно сильные гонки и насыщенный уик-энд для нас.

Я думаю, мы действительно справились со всеми задачами в этой гонке: придерживались нашей стратегии, не отвлеклись на тактику Red Bull с тремя пит-стопами, а сами провели хорошие остановки. Да, я думаю, мы просто хорошо поработали во всем" – сказал Оскар.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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