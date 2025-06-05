  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Леклер: Нужно понять, почему темп сильно изменился после первого пит-стопа

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леклер: Нужно понять, почему темп сильно изменился после первого пит-стопа

Автоспорт
Обновлено

Анализ гонки

Леклер: Нужно понять, почему темп сильно изменился после первого пит-стопа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер поделился своими впечатлениями от гонки Гран-при Испании.

"Первый отрезок оказался очень сильным, потому что у нас была резина, которую мы не использовали в субботу. По сути это новые шины, которые мы не поставили в третьем сегменте, и это изменило ситуацию. А второй отрезок в гонке оказался хуже, чем ожидалось. К счастью, в конце была машина безопасности. В Имоли нам не повезло, а в воскресенье повезло.

Однако я знаю о наших ограничениях. Нам нужно понять, почему темп сильно изменился после первого пит-стопа. Но я почти уверен, что знаю, откуда это взялось. Конечно, это не то, чего я ожидал. Это нововведение пришло в эти выходные" – сказал Шарль.

Пиастри: Я думаю, мы действительно хорошо справились со всеми задачами в гонке Гран-при Испании

По теме
yellow-arrow
Пиастри: Я думаю, мы действительно хорошо справились со всеми задачами в гонке Гран-при Испании
yellow-arrow
Хэмилтон: Гонка Гран-при Испании – самая плохая, в которой я участвовал
yellow-arrow
Сайнс – о Гран-при Испании: У нас не было ни темпа, ни везения
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости