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Леклер: Нужно понять, почему темп сильно изменился после первого пит-стопа
Анализ гонки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер поделился своими впечатлениями от гонки Гран-при Испании.
"Первый отрезок оказался очень сильным, потому что у нас была резина, которую мы не использовали в субботу. По сути это новые шины, которые мы не поставили в третьем сегменте, и это изменило ситуацию. А второй отрезок в гонке оказался хуже, чем ожидалось. К счастью, в конце была машина безопасности. В Имоли нам не повезло, а в воскресенье повезло.
Однако я знаю о наших ограничениях. Нам нужно понять, почему темп сильно изменился после первого пит-стопа. Но я почти уверен, что знаю, откуда это взялось. Конечно, это не то, чего я ожидал. Это нововведение пришло в эти выходные" – сказал Шарль.
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