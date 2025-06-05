Директор Феррари прокомментировал выступление Хэмилтона в гонке Гран-при Испании

Директор команды "Феррари" Фредерик Вассер прокомментировал результат Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Испании.

"Журналисты достаточно опытны, чтобы не делать выводы после первых слов гонщика. Полемика вероятна, но не в этом случае.

Думаю, что 70% гонки мы провели впереди Расселла. И я не уверен, что Расселл назвал гонку провалом. На последнем отрезке перед сейфти-каром у нас возникла проблема с машиной, и результат не получился хорошим. Однако он проехал 45 кругов впереди Расселла" – сказал Вассер.