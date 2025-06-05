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Директор Феррари прокомментировал выступление Хэмилтона в гонке Гран-при Испании
Анализ специалиста
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Директор команды "Феррари" Фредерик Вассер прокомментировал результат Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Испании.
"Журналисты достаточно опытны, чтобы не делать выводы после первых слов гонщика. Полемика вероятна, но не в этом случае.
Думаю, что 70% гонки мы провели впереди Расселла. И я не уверен, что Расселл назвал гонку провалом. На последнем отрезке перед сейфти-каром у нас возникла проблема с машиной, и результат не получился хорошим. Однако он проехал 45 кругов впереди Расселла" – сказал Вассер.
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