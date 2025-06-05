Ферстаппен – о гонке Гран-при Испании: Я всегда отдаю все ради команды, но иногда эмоции могут зашкаливать

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал гонку Гран-при Испании.

"У нас была отличная стратегия и хорошая гонка в Барселоне, пока не появился сейфти-кар. Наш выбор шин и определенные ситуации после сейфти-кара еще сильнее меня разозлили, что привело к поступку, который не был правильным, этого не должно было происходить.

Я всегда отдаю все ради команды, но иногда эмоции могут зашкаливать. Мы вместе добиваемся побед и вместе терпим неудачи. До встречи в Монреале" – сказал Макс.