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Ферстаппен – о гонке Гран-при Испании: Я всегда отдаю все ради команды, но иногда эмоции могут зашкаливать

Автоспорт

Сильные слова

Ферстаппен – о гонке Гран-при Испании: Я всегда отдаю все ради команды, но иногда эмоции могут зашкаливать

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал гонку Гран-при Испании.

"У нас была отличная стратегия и хорошая гонка в Барселоне, пока не появился сейфти-кар. Наш выбор шин и определенные ситуации после сейфти-кара еще сильнее меня разозлили, что привело к поступку, который не был правильным, этого не должно было происходить.

Я всегда отдаю все ради команды, но иногда эмоции могут зашкаливать. Мы вместе добиваемся побед и вместе терпим неудачи. До встречи в Монреале" – сказал Макс.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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