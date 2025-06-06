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Руководителя Ред Булл могут уволить из команды

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Некоторые полномочия уже огранечены

Руководителя Ред Булл могут уволить из команды

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель команды "Ред Булл" Кристиан Хорнер может лишиться своего поста в случае, если команда не добьётся улучшения результатов. Об этом пишет издание GPBlog.

По информации источника, Хорнеру был поставлен ультиматум, и что в отсутствии прогресса он потеряет должность руководителя.

Кроме того, Хорнеру ограничили его полномочия, в частности, он больше не участвует в подписании контрактов с пилотами — этим в настоящий момент занимается Хельмут Марко.

Ожидается, что Хорнер может продолжить карьеру в другой команде Формулы-1

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Кристиан Хорнер
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