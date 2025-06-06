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Руководителя Ред Булл могут уволить из команды
Некоторые полномочия уже огранечены
Руководитель команды "Ред Булл" Кристиан Хорнер может лишиться своего поста в случае, если команда не добьётся улучшения результатов. Об этом пишет издание GPBlog.
По информации источника, Хорнеру был поставлен ультиматум, и что в отсутствии прогресса он потеряет должность руководителя.
Кроме того, Хорнеру ограничили его полномочия, в частности, он больше не участвует в подписании контрактов с пилотами — этим в настоящий момент занимается Хельмут Марко.
Ожидается, что Хорнер может продолжить карьеру в другой команде Формулы-1
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