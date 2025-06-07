Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боттас: Я еще не закончил с Формулой-1, для меня это главная цель
Сомнительная история
Фото: Твіттер Альфа Ромео
Резервный пилот команды "Мерседес" Валтери Боттас рассказал о цели вернуться в Формулу-1.
"Сейчас я сижу здесь без места боевого пилота не по своей воле. Но я еще не закончил с Формулой-1. Для меня это по-прежнему главная цель. Я действительно начинаю скучать по гонке. Что касается Cadillac, то не думаю, что они сильно спешат с выбором.
Я знаю свой график. Думаю, август является более или менее удачным временем для этого. Но, надеюсь, мы услышим что-то раньше. Думаю, в их списке есть несколько гонщиков. Я предположил бы, что мой опыт поможет, ведь я выступал в трех разных командах, из одной из которых мы добились огромного успеха. С Williams мы также добились отличных результатов, поэтому надеюсь, что нахожусь в хорошей позиции" – сказал Валтери.
Популярное сейчас
- Победы украинских сборных U-20 и U-21, новый тренер Довбика, уход Шищенко. Главные новости за 6 июня
- Известный украинский тренер перебрался из Грузии в Казахстан
- Ребров: Если бы это была официальная игра, то Ярмоленко бы 100% вызвали
- Хэмилтон: Команда не найдет ответа, все дело во мне
- Георгий Цитаишвили поделился трогательными фото с дочерью футбольного агента
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии