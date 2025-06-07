Шумахер прокомментировал столкновение Ферстаппена и Рассела в гонке Гран-при Испании

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал произошедший между Джорджем Расселом и Максом Ферстаппеном инцидент в гонке Гран-при Испании.

"Они оба поехали по прямой, я бы оценил это как гоночный инцидент и не выписывал бы штраф.

Тем не менее, на таких скоростях это крайне опасно. Так не должно происходить, и это плохой пример для молодых гонщиков" – сказал Ральф.