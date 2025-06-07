Директор Мерседес прокомментировал поведение Ферстаппена после инцидента с Расселом

Тото Вольфф, директор команды "Мерседес", прокомментировал эмоциональность представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена после инцидента с Джорджем Расселом в гонке Гран-при Испании.

"Есть одна особенность, которая свойственна большим. Пилотам или представителям других видов спорта. Ты просто нуждаешься в том, чтобы весь мир был против тебя, и тогда выступаешь на максимально возможном уровне.

По этой причине иногда великие не осознают, что это не весь мир против тебя, а ты допустил ошибку, ты сам облажался. Мы долгие годы не видели подобного Ферстаппену. А, был сезон-2021, но не знаю, что привело сейчас" – сказал Тото.