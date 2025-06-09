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Пиастри: Попробую выиграть каждую гонку

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Обновлено

Чемпионский характер

Пиастри: Попробую выиграть каждую гонку

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри поделился своими планами на текущий сезон.

"Да, мой стиль пилотажа немного может измениться. Но я думал о титуле и до этого сезона. Очень просто сказать: "Да, именно в такой ситуации я и нахожусь", но все, что я делал последние 10 лет, особенно последние два года, было направлено на то, чтобы попытаться подготовиться к тому, что я окажусь в такой ситуации.

И мне очень просто сказать: "Что ж, если я хорошо проведу тренировку, квалификацию, гонку, то естественно мой чемпионат начнет выглядеть довольно положительно". Очевидно, что сезон еще только начинается, и чем ближе к концу, тем больше возрастает давление. Возможно, некоторые принимаемые на трассе решения начнут немного меняться. Но сейчас я просто пытаюсь набрать больше очков, выйти на трассу и попытаться выиграть каждую гонку" - сказал Оскар.

Напомним, ранее директор "Мерседес" прокомментировал поведение Ферстаппена после инцидента с Расселом.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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