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Пиастри: Попробую выиграть каждую гонку
Чемпионский характер
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри поделился своими планами на текущий сезон.
"Да, мой стиль пилотажа немного может измениться. Но я думал о титуле и до этого сезона. Очень просто сказать: "Да, именно в такой ситуации я и нахожусь", но все, что я делал последние 10 лет, особенно последние два года, было направлено на то, чтобы попытаться подготовиться к тому, что я окажусь в такой ситуации.
И мне очень просто сказать: "Что ж, если я хорошо проведу тренировку, квалификацию, гонку, то естественно мой чемпионат начнет выглядеть довольно положительно". Очевидно, что сезон еще только начинается, и чем ближе к концу, тем больше возрастает давление. Возможно, некоторые принимаемые на трассе решения начнут немного меняться. Но сейчас я просто пытаюсь набрать больше очков, выйти на трассу и попытаться выиграть каждую гонку" - сказал Оскар.
Напомним, ранее директор "Мерседес"
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