Валттери Боттас провёл переговоры с Кадиллаком

Финский пилот Валттери Боттас и его представители обсудили с командой "Кадиллак" возможность сотрудничества в следующем сезоне.

Об этом, ссылаясь на инсайдеров, сообщил журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто.

Барретто также отметил, что Боттас хорошо знает руководителя американской команды Грэма Лоудона.

Сейчас финн является резервным гонщиком "Мерседеса". В чемпионате 2024-го года он выступал за "Кик Заубер".