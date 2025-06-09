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Валттери Боттас провёл переговоры с Кадиллаком

Автоспорт
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Финский гонщик ищет работу

Валттери Боттас провёл переговоры с Кадиллаком

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финский пилот Валттери Боттас и его представители обсудили с командой "Кадиллак" возможность сотрудничества в следующем сезоне.

Об этом, ссылаясь на инсайдеров, сообщил журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто.

Барретто также отметил, что Боттас хорошо знает руководителя американской команды Грэма Лоудона.

Сейчас финн является резервным гонщиком "Мерседеса". В чемпионате 2024-го года он выступал за "Кик Заубер".

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