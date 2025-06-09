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Хаас представил ливрею к 200-му Гран-при в Формуле-1

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Расцветка машины является отсылкой к первой ливрее команды в 2016 году

Хаас представил ливрею к 200-му Гран-при в Формуле-1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская команда Формулы-1 "Хаас" представила ливрею к своему 200-му Гран-при, который пройдет с 13 по 15 июня в Квебеке (Канада).

Расцветка машины является отсылкой к первой ливрее 2016 года, когда "Хаас" дебютировал в "королевских" гонках.

Напомним, после девяти этапов сезона "Хаас" располагается на седьмом месте в Кубке конструкторов. Француз Эстебан Окон располагается на десятом месте в личном зачёте. Его напарник британец Оливер Берман - 16-й.

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