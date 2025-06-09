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Хаас представил ливрею к 200-му Гран-при в Формуле-1
Расцветка машины является отсылкой к первой ливрее команды в 2016 году
Американская команда Формулы-1 "Хаас" представила ливрею к своему 200-му Гран-при, который пройдет с 13 по 15 июня в Квебеке (Канада).
Расцветка машины является отсылкой к первой ливрее 2016 года, когда "Хаас" дебютировал в "королевских" гонках.
In with the old... and absolutely loving it ????— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) June 9, 2025
Take a closer look at our 200th GP special livery ✍️????
#HaasF1 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/mAnRyrRHrW
A classic livery, reborn ????????— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) June 9, 2025
Celebrating race 200 with a nod to where it all began. Our debut livery, back for the #CanadianGP ❤️????#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/bjzI84E0iL
Напомним, после девяти этапов сезона "Хаас" располагается на седьмом месте в Кубке конструкторов. Француз Эстебан Окон располагается на десятом месте в личном зачёте. Его напарник британец Оливер Берман - 16-й.
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