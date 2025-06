Хаас представил ливрею к 200-му Гран-при в Формуле-1

Американская команда Формулы-1 "Хаас" представила ливрею к своему 200-му Гран-при, который пройдет с 13 по 15 июня в Квебеке (Канада).

Расцветка машины является отсылкой к первой ливрее 2016 года, когда "Хаас" дебютировал в "королевских" гонках.

In with the old... and absolutely loving it ????



Take a closer look at our 200th GP special livery ✍️????



#HaasF1 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/mAnRyrRHrW