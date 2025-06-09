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Хэмилтон прокомментировал победу Гауфф в финале Ролан Гаррос-2025
Американка феерит несмотря на свой юный возраст
https://www.gettyimages.com/Ukraine
40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду "Феррари", поздравил вторую ракетку мира 21-летнюю американку Кори Гауфф с победой на "Ролан Гаррос" — 2025.
"Грандиозно. Ты – молодец, Коко", — написал Хэмилтон в социальных сетях, добавив эмодзи "кубок" и "аплодисменты".
Напомним, в напряжённом финале "Ролан Гаррос" — 2025 Гауфф (2) обыграла Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
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