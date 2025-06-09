Пьер Гасли: Следующий сезон будет нашим лучшим шансом за 10-12 лет, чтобы совершить прорыв

Пилот "Альпин" Пьер Гасли высказался о смене технического регламента в Формуле-1 в 2026 году.

"Думаю, мы все понимаем важность следующего сезона и осознаём, какие шансы даёт такая вещь, как новый регламент. Мы понимаем: это будет наш лучший шанс за 10-12 лет, чтобы совершить прорыв. Нас ждёт полная переработка регламента, все будут начинать с нуля, с абсолютно новыми болидами. Кроме того, изменятся и характеристики двигателя, что тоже очень важно. Мы тестировали модель нового болида на симуляторе, и он ведёт себя совершенно иначе, чем нынешние машины.

Так что да, для команды это огромный технический вызов. С точки зрения опыта, умений персонала, процессов, которые мы внедряем в работу на базе, команда сильно прибавила в сравнении с тем, что было, когда я пришёл в "Альпин" в 2023 году. Так что у нас много поводов для оптимизма. Мы понимаем, что должны постараться воспользоваться возможностью, которая появится у нас в следующем году", — приводит слова Гасли Motorsport Week.