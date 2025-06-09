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Росберг: Пока Сайнсу не хватает стабильности
Старт сезона для Карлоса Сайнса получился не самым простым
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что Карлос Сайнс сможет прибавить в "Уильямсе" в оставшейся части сезона.
"Старт сезона для Карлоса Сайнса получился не самым простым. Алекс Албон выступает великолепно. Мы видели проблески роскошной скорости у Карлоса, но пока ему не хватает стабильности. Кроме того, можно посмотреть на количество набранных очков — Карлос сильно отстал от Алекса.
Это не самая комфортная ситуация для Сайнса. Но Карлос — прекрасный гонщик, поэтому я уверен, что он сможет встать на ноги в этой команде. Думаю, оставшаяся часть сезона пройдёт для Карлоса очень хорошо, но выступление Албона действительно впечатляет", — приводит слова Росберга PlanetF1.
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