  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Росберг: Пока Сайнсу не хватает стабильности

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Росберг: Пока Сайнсу не хватает стабильности

Автоспорт

Старт сезона для Карлоса Сайнса получился не самым простым

Росберг: Пока Сайнсу не хватает стабильности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что Карлос Сайнс сможет прибавить в "Уильямсе" в оставшейся части сезона.

"Старт сезона для Карлоса Сайнса получился не самым простым. Алекс Албон выступает великолепно. Мы видели проблески роскошной скорости у Карлоса, но пока ему не хватает стабильности. Кроме того, можно посмотреть на количество набранных очков — Карлос сильно отстал от Алекса.

Это не самая комфортная ситуация для Сайнса. Но Карлос — прекрасный гонщик, поэтому я уверен, что он сможет встать на ноги в этой команде. Думаю, оставшаяся часть сезона пройдёт для Карлоса очень хорошо, но выступление Албона действительно впечатляет", — приводит слова Росберга PlanetF1.

По теме
yellow-arrow
Пьер Гасли: Следующий сезон будет нашим лучшим шансом за 10-12 лет, чтобы совершить прорыв
yellow-arrow
Хэмилтон прокомментировал победу Гауфф в финале Ролан Гаррос-2025
yellow-arrow
Хаас представил ливрею к 200-му Гран-при в Формуле-1
Карлос Сайнс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости