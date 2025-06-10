Руководитель Ред Булл ведет переговоры с Альпин

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер ведёт дискуссии с французской командой "Альпин". Об этом пишет F1i со ссылкой на слухи из паддока.

Издание отмечает, что это может означать что угодно – от непринуждённой беседы у кофемашины до ознакомительного телефонного разговора между двумя сторонами.

"Ред Булл" в настоящий момент занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 144 очка.