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Руководитель Ред Булл ведет переговоры с Альпин
Пока неизвестно, о чем именно договариваются стороны
Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер ведёт дискуссии с французской командой "Альпин". Об этом пишет F1i со ссылкой на слухи из паддока.
Издание отмечает, что это может означать что угодно – от непринуждённой беседы у кофемашины до ознакомительного телефонного разговора между двумя сторонами.
"Ред Булл" в настоящий момент занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 144 очка.
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