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Рассел рассказал о своем отношении к инциденту с Ферстаппеном

Автоспорт
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Философский подход

Рассел рассказал о своем отношении к инциденту с Ферстаппеном

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел рассказал о своем отношении к инциденту с представителем "Ред-Булл" Максом Ферстаппеном в гонке Гран-при Испании.

"На самом деле нет смысла специально врезаться в кого-то, рискуя повредить свою машину и получить штраф. Я уже говорил, что он мог вернуться и побороться за подиум. Шарль действительно терял темп в конце гонки, слишком сильно задействовав мягкие шины.

Очевидно, что Макс был разочарован тем, что ехал на жестких шинах, и проиграл в начале гонки, но впереди оставалось еще пять кругов. Но я никогда не собираюсь переживать из-за таких инцидентов" – сказал Джордж.

Пиастри: Попробую выиграть каждую гонку

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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