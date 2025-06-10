Рассел рассказал о своем отношении к инциденту с Ферстаппеном

Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел рассказал о своем отношении к инциденту с представителем "Ред-Булл" Максом Ферстаппеном в гонке Гран-при Испании.

"На самом деле нет смысла специально врезаться в кого-то, рискуя повредить свою машину и получить штраф. Я уже говорил, что он мог вернуться и побороться за подиум. Шарль действительно терял темп в конце гонки, слишком сильно задействовав мягкие шины.

Очевидно, что Макс был разочарован тем, что ехал на жестких шинах, и проиграл в начале гонки, но впереди оставалось еще пять кругов. Но я никогда не собираюсь переживать из-за таких инцидентов" – сказал Джордж.