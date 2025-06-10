Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рассел рассказал о своем отношении к инциденту с Ферстаппеном
Философский подход
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел рассказал о своем отношении к инциденту с представителем "Ред-Булл" Максом Ферстаппеном в гонке Гран-при Испании.
"На самом деле нет смысла специально врезаться в кого-то, рискуя повредить свою машину и получить штраф. Я уже говорил, что он мог вернуться и побороться за подиум. Шарль действительно терял темп в конце гонки, слишком сильно задействовав мягкие шины.
Очевидно, что Макс был разочарован тем, что ехал на жестких шинах, и проиграл в начале гонки, но впереди оставалось еще пять кругов. Но я никогда не собираюсь переживать из-за таких инцидентов" – сказал Джордж.
Популярное сейчас
- Патрик ван Леувен возглавил Кривбасс, новый тренер Интера, интерес к Цыганкову из АПЛ. Главные новости за 9 июня
- Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной
- Ребров: У нас нет даже тренировочного процесса. В сборную важно не только приехать, а показать максимум
- Хэмилтон прокомментировал победу Гауфф в финале Ролан Гаррос-2025
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании