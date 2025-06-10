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Алонсо – о своей карьере: Надо будет посмотреть, как начнется следующий год

Автоспорт
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Решающий фактор

Алонсо – о своей карьере: Надо будет посмотреть, как начнется следующий год

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал, от каких факторов будет зависеть продолжение его профессиональной карьеры.

"Да, это будет чрезвычайно важный этап. Думаю, мне нужно будет посмотреть, как начнется следующий год, и насколько я буду мотивированным. Каждый год разное настроение.

Насколько конкурентоспособным я буду чувствовать себя, насколько буду мотивирован поддерживать свою физическую форму, а также личная ситуация, семейное положение – все это играет роль в принятии некоторых важных жизненных решений" – сказал Алонсо.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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