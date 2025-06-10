Алонсо – о своей карьере: Надо будет посмотреть, как начнется следующий год

Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал, от каких факторов будет зависеть продолжение его профессиональной карьеры.

"Да, это будет чрезвычайно важный этап. Думаю, мне нужно будет посмотреть, как начнется следующий год, и насколько я буду мотивированным. Каждый год разное настроение.

Насколько конкурентоспособным я буду чувствовать себя, насколько буду мотивирован поддерживать свою физическую форму, а также личная ситуация, семейное положение – все это играет роль в принятии некоторых важных жизненных решений" – сказал Алонсо.