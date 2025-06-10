Феттель получил образование в Гарвардской школе бизнеса

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немецкий гонщик Себастьян Феттель завершил четырёхдневную программу в Гарвардской школе бизнеса, предназначенную для агентов и менеджеров. Об этом сообщает Autosport.

Примечательно, что ранее неоднократно сообщалось, что Феттель может заменить Хельмута Марко на посту советника "Ред Булл" по автоспорту.

Ранее Марко рассказал, что на его место претендует достаточное количество кандидатов, а не только Феттель.

Себастьян принял решение завершить карьеру после сезона 2022 года. Феттель выступал в таких командах, как "Торо Россо", "Ред Булл", "Феррари" и "Астон Мартин".