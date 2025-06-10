Бывший механик Ред Булл: Ферстаппен превращается в того, кто может делать всё

Бывший главный механик "Ред Булл" Калум Николас выразил уверенность, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен всегда будет оставаться фаворитом.

"Я наблюдал, как Макс превращается в того, кто может делать всё. И сейчас у него всё получается здорово", — сказал экс-механик "Ред Булл" на канале Лукаса Стюарта в YouTube.

В настоящий момент Макс занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 137 очков.