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Бывший механик Ред Булл: Ферстаппен превращается в того, кто может делать всё
У Макса неплохо все получается
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Бывший главный механик "Ред Булл" Калум Николас выразил уверенность, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен всегда будет оставаться фаворитом.
"Я наблюдал, как Макс превращается в того, кто может делать всё. И сейчас у него всё получается здорово", — сказал экс-механик "Ред Булл" на канале Лукаса Стюарта в YouTube.
В настоящий момент Макс занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 137 очков.
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