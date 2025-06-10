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17-летний юниор программы Red Bull получит суперлицензию ФИА

Автоспорт

Гонщик демонстрировал отличные результаты

17-летний юниор программы Red Bull получит суперлицензию ФИА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский гонщик Арвид Линдблад получит суперлицензию Международной автомобильной федерации (ФИА), пишет пресс-служба организации.

"ФИА получила заявку на предоставление суперлицензии Арвину Линдбладу перед его 18-летием. После рассмотрения представленной информации Совет пришёл к выводу, что гонщик последовательно демонстрировал выдающиеся способности и зрелость в гонках на одноместных машинах, и одобрил заявку", — говорится в сообщении.

Арвиду Линдбладу 17 лет. Гонщик является победителем гонок Формулы-3 и Формулы-2. С 2021 года является членом юниорской академии австрийской команды Формулы-1 "Ред Булл".

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