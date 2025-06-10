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Опубликован календарь Формулы-1 на 2026 год

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В нем одна новая трасса

Опубликован календарь Формулы-1 на 2026 год

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация и организаторы Формулы-1 опубликовали календарь 76-го чемпионата Формулы-1 сезона-2026.

Чемпионат-2026 вновь будет состоять из 24 этапов. Первый из них пройдёт в Австралии 8 марта, а завершит сезон Гран-при Абу-Даби, который состоится 6 декабря. Из календаря пропала Имола, чьё место займёт второй испанский этап в Мадриде.

Гран-при Монако теперь будет проводиться в начале июня, а с "500 милями Индианаполиса" пересечётся Гран-при Канады.

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