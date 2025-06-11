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Хэмилтон: У Феррари очень мягкая машина, когда я работал в Mercedes, она была очень жесткой

Автоспорт

Комментарий пилота

Хэмилтон: У Феррари очень мягкая машина, когда я работал в Mercedes, она была очень жесткой

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Гонщик команды "Феррари" Льюис Хэмилтон вспомнил о своих выступлениях в "Мерседес" и рассказал о главных отличиях в болидах обоих коллективов.

"На самом деле причины моих проблем в Ferrari затрудняюсь объяснить. Просто особенности прохождения поворотов, баланс в поворотах, дорожный просвет, многое отличается. Здесь очень "мягкая" машина, когда я работал в Mercedes, она была очень жесткой, мы ехали достаточно жестко и низко, чтобы получить прижимную силу, и теперь все изменилось.

Углы наклона крыльев, колес – все отличается, вплоть до того, как ведет себя двигатель, торможение им – все эти вещи другие, и я, как говорил раньше, никогда до этого не использовал торможение двигателем. Все эти разные компоненты сочетаются, и нужно время, чтобы к этому привыкнуть, но мне нравится этот процесс" – сказал Льюис.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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