Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Red Bull рассказал о борьбе в Кубке конструкторов
Не все еще потеряно
Директор команды "Red Bull" Кристиан Хорнер рассказал о шансах своего коллектива на победу в Кубке конструкторов по итогам сезона.
"Я думаю, что сейчас есть значительный разрыв, но есть еще много возможностей.
Мы еще не прошли и половины сезона, но пока McLaren находится в очень сильном положении, но мы никогда не сдаемся" – сказал Хорнер.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Победа сборной Украины, обновленные цены на игроков УПЛ, трансферы Беллингема и Шерки, новый тренер Александрии. Главные новости за 10 июня
- Куда же без них? Определилась 11-я команда, прошедшая на Чемпионат Мира 2026
- Отбор на ЧМ-2026. Финляндия – Польша 2:1. Команды все же доиграли матч
- Директор Мерседес прокомментировал поведение Ферстаппена после инцидента с Расселом
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000