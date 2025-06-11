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Директор Red Bull рассказал о борьбе в Кубке конструкторов

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Директор Red Bull рассказал о борьбе в Кубке конструкторов

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Директор команды "Red Bull" Кристиан Хорнер рассказал о шансах своего коллектива на победу в Кубке конструкторов по итогам сезона.

"Я думаю, что сейчас есть значительный разрыв, но есть еще много возможностей.

Мы еще не прошли и половины сезона, но пока McLaren находится в очень сильном положении, но мы никогда не сдаемся" – сказал Хорнер.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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