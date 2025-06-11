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Алонсо: Мы обязаны увеличить количество финишей в ТОП-10
Просто сказать – трудно сделать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо подвел итог первой части сезона-2025.
"Девятое место в Испании — мои первые два очка этого сезона, и, наконец, мы избежим вопросов по четвергам о том, будет ли этот уик-энд результативным для меня. Это создает некоторую нагрузку на плечи каждого, кто пытается достичь стабильности.
Это была третья гонка подряд, когда я вышел в третий сегмент, но это первые очки, так что если мы будем постоянно в первой десятке по субботам и воскресеньям, это определенно поможет всем нам. Нам нужно набирать баллы. Поскольку Kick Sauber набирает много очков, мы должны увеличить количество финишей в ТОП-10. Нам нужно повышать уровень" – сказал Алонсо.
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