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Алонсо: Мы обязаны увеличить количество финишей в ТОП-10

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Просто сказать – трудно сделать

Алонсо: Мы обязаны увеличить количество финишей в ТОП-10

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо подвел итог первой части сезона-2025.

"Девятое место в Испании — мои первые два очка этого сезона, и, наконец, мы избежим вопросов по четвергам о том, будет ли этот уик-энд результативным для меня. Это создает некоторую нагрузку на плечи каждого, кто пытается достичь стабильности.

Это была третья гонка подряд, когда я вышел в третий сегмент, но это первые очки, так что если мы будем постоянно в первой десятке по субботам и воскресеньям, это определенно поможет всем нам. Нам нужно набирать баллы. Поскольку Kick Sauber набирает много очков, мы должны увеличить количество финишей в ТОП-10. Нам нужно повышать уровень" – сказал Алонсо.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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