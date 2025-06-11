  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ауди подпишет контракт с известной компанией по производству спортивной одежды

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ауди подпишет контракт с известной компанией по производству спортивной одежды

Автоспорт

Ожидается крупная сделка

Ауди подпишет контракт с известной компанией по производству спортивной одежды

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas станет спонсором гоночной команды "Ауди", которая дебютирует в Формуле-1 в 2026 году, сообщает издание Motorsport.

Отметим, что это не первое сотрудничество adidas с Ф-1. Ранее было публично объявлено о партнёрстве немецкого бренда и восьмикратного обладателя Кубка конструкторов "Мерседеса", который получил новую экипировку пилотов и униформу для команды.

Ранее в "Ауди" поделились ожиданиями от дебюта в "королевских" гонках в 2026 году, заявив, что не ожидают успешных выступлений.

По теме
yellow-arrow
Алонсо: Мы обязаны увеличить количество финишей в ТОП-10
yellow-arrow
Директор Red Bull рассказал о борьбе в Кубке конструкторов
yellow-arrow
Хэмилтон: У Феррари очень мягкая машина, когда я работал в Mercedes, она была очень жесткой
Audi Adidas
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости