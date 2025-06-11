Ауди подпишет контракт с известной компанией по производству спортивной одежды

Немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas станет спонсором гоночной команды "Ауди", которая дебютирует в Формуле-1 в 2026 году, сообщает издание Motorsport.

Отметим, что это не первое сотрудничество adidas с Ф-1. Ранее было публично объявлено о партнёрстве немецкого бренда и восьмикратного обладателя Кубка конструкторов "Мерседеса", который получил новую экипировку пилотов и униформу для команды.

Ранее в "Ауди" поделились ожиданиями от дебюта в "королевских" гонках в 2026 году, заявив, что не ожидают успешных выступлений.