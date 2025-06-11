Лэнс Стролл примет участие в Гран-при Канады

26-летний пилот британской команды "Астон Мартин" Лэнс Стролл подтвердил, что примет участие в Гран-при Канады, которое пройдёт с 13 по 15 июня на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.

"Буду рад вернуться за руль болида на домашнем Гран-при. Я всегда был готов бороться из-за всех сил за то, чтобы выступать перед болельщиками в Монреале. Хорошо себя чувствую после процедуры и проехал несколько кругов по трассе "Поль Рикар", чтобы подготовиться к уикенду. Спасибо за поддержку, увидимся в эти выходные", — приводит слова Стролла пресс-служба коллектива.

Ранее Стролл пропустил гонку Гран-при Испании из-за боли в руке и запястье, вызванной старой травмой, которую он получил в 2023 году.