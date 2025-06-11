  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Лэнс Стролл примет участие в Гран-при Канады

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэнс Стролл примет участие в Гран-при Канады

Автоспорт

Пилот уже готов вернуться в строй

Лэнс Стролл примет участие в Гран-при Канады

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

26-летний пилот британской команды "Астон Мартин" Лэнс Стролл подтвердил, что примет участие в Гран-при Канады, которое пройдёт с 13 по 15 июня на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.

"Буду рад вернуться за руль болида на домашнем Гран-при. Я всегда был готов бороться из-за всех сил за то, чтобы выступать перед болельщиками в Монреале. Хорошо себя чувствую после процедуры и проехал несколько кругов по трассе "Поль Рикар", чтобы подготовиться к уикенду. Спасибо за поддержку, увидимся в эти выходные", — приводит слова Стролла пресс-служба коллектива.

Ранее Стролл пропустил гонку Гран-при Испании из-за боли в руке и запястье, вызванной старой травмой, которую он получил в 2023 году.

По теме
yellow-arrow
Ауди подпишет контракт с известной компанией по производству спортивной одежды
yellow-arrow
Алонсо: Мы обязаны увеличить количество финишей в ТОП-10
yellow-arrow
Директор Red Bull рассказал о борьбе в Кубке конструкторов
Ленс Стролл Лэнс Стролл Астон Мартин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости