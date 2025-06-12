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Рассел рассказал, будет ли выступать за Мерседес в следующем сезоне

Автоспорт

Комментарий пилота

Рассел рассказал, будет ли выступать за Мерседес в следующем сезоне

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Гонщик команды "Мерседес" Джордж Рассел рассказал, рассматривает ли вариант смены команды в следующем сезоне.

"Проведу ли я 2026-й в Mercedes? Ни в чем нельзя быть уверенным. Но если я останусь в Мерседесе, следующий год будет моим пятым годом в команде. Никто не знает, когда придет его время.

Ты просто должен быть уверен, что продолжаешь стабильно выступать, добиваться результата. А что произойдет потом – это еще придется выяснить" – сказал Джордж.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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