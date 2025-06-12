  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Директор Ред-Булл: Мы должны быть уверены, что находимся рядом с McLaren по темпу

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Ред-Булл: Мы должны быть уверены, что находимся рядом с McLaren по темпу

Автоспорт

Надо много работать

Директор Ред-Булл: Мы должны быть уверены, что находимся рядом с McLaren по темпу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Директор "Ред-Булл" Кристиан Хорнер рассказал, как его команда может оказаться конкурентной с коллективом "Макларен".

"Ну, послушайте, мы должны быть уверены, что находимся рядом с McLaren по темпу. И чтобы победить их, мы должны начать отбирать у них очки… Это машина, которую нужно обыгрывать.

Итак, мы должны внести улучшение и добиться улучшения характеристик машины в течение этой летней части чемпионата, а также убедиться, что мы сможем удержать их на плаву до летнего перерыва и попытаться набрать немного оборотов" – сказал Кристиан.

Рассел рассказал, будет ли выступать за Мерседес в следующем сезоне

По теме
yellow-arrow
Рассел рассказал, будет ли выступать за Мерседес в следующем сезоне
yellow-arrow
Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Канады
yellow-arrow
Лэнс Стролл примет участие в Гран-при Канады
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости