Директор Ред-Булл: Мы должны быть уверены, что находимся рядом с McLaren по темпу

Директор "Ред-Булл" Кристиан Хорнер рассказал, как его команда может оказаться конкурентной с коллективом "Макларен".

"Ну, послушайте, мы должны быть уверены, что находимся рядом с McLaren по темпу. И чтобы победить их, мы должны начать отбирать у них очки… Это машина, которую нужно обыгрывать.

Итак, мы должны внести улучшение и добиться улучшения характеристик машины в течение этой летней части чемпионата, а также убедиться, что мы сможем удержать их на плаву до летнего перерыва и попытаться набрать немного оборотов" – сказал Кристиан.