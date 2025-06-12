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Директор Ред-Булл: Мы должны быть уверены, что находимся рядом с McLaren по темпу
Надо много работать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Директор "Ред-Булл" Кристиан Хорнер рассказал, как его команда может оказаться конкурентной с коллективом "Макларен".
"Ну, послушайте, мы должны быть уверены, что находимся рядом с McLaren по темпу. И чтобы победить их, мы должны начать отбирать у них очки… Это машина, которую нужно обыгрывать.
Итак, мы должны внести улучшение и добиться улучшения характеристик машины в течение этой летней части чемпионата, а также убедиться, что мы сможем удержать их на плаву до летнего перерыва и попытаться набрать немного оборотов" – сказал Кристиан.
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