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Вольфф – об Антонелли: Нам просто нужно дать ему время

Автоспорт
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Есть невероятная перспектива

Вольфф – об Антонелли: Нам просто нужно дать ему время

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Директор команды "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о своих впечатлениях от выступлений Андреа Кими Антонелли за коллектив.

"Мне нравится траектория развития. Учитывая наши цели, он делает именно то, что мы от него ожидали, и это хорошо.

Нам просто нужно дать ему время" – сказал Вольфф.

Напомним, что Антонелли не финишировал в последней гонке Гран-при Испании.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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