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Вольфф – об Антонелли: Нам просто нужно дать ему время
Есть невероятная перспектива
Директор команды "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о своих впечатлениях от выступлений Андреа Кими Антонелли за коллектив.
"Мне нравится траектория развития. Учитывая наши цели, он делает именно то, что мы от него ожидали, и это хорошо.
Нам просто нужно дать ему время" – сказал Вольфф.
Напомним, что Антонелли не финишировал в последней гонке Гран-при Испании.
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Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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