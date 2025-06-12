Вольфф – об Антонелли: Нам просто нужно дать ему время

Директор команды "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о своих впечатлениях от выступлений Андреа Кими Антонелли за коллектив.

"Мне нравится траектория развития. Учитывая наши цели, он делает именно то, что мы от него ожидали, и это хорошо.

Нам просто нужно дать ему время" – сказал Вольфф.

Напомним, что Антонелли не финишировал в последней гонке Гран-при Испании.