Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шарль Леклер задумался об уходе из Феррари
Интересный поворот событий
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер задумался об уходе из команды, пишет издание Corriere Della Sera.
По информации ресурса, контракт Леклера с "Феррари" рассчитан до 2029 года, однако у гонщика есть возможность его досрочного расторжения уже в 2026-м. Сообщается, что Леклер сомневается в конкурентоспособности "Скудерии" с вводом новых правил.
Напомним, после девяти этапов сезона "Феррари" располагается на втором месте в Кубке конструкторов.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
- Аттестация СК Полтава в УПЛ: стало известно, допустят ли клуб к чемпионату
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- Руководитель Ред Булл ведет переговоры с Альпин
- Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000