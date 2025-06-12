Шарль Леклер задумался об уходе из Феррари

Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер задумался об уходе из команды, пишет издание Corriere Della Sera.

По информации ресурса, контракт Леклера с "Феррари" рассчитан до 2029 года, однако у гонщика есть возможность его досрочного расторжения уже в 2026-м. Сообщается, что Леклер сомневается в конкурентоспособности "Скудерии" с вводом новых правил.

Напомним, после девяти этапов сезона "Феррари" располагается на втором месте в Кубке конструкторов.