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Советник Ред Булл заговорил об уходе из автоспорта

Автоспорт

Успех команды в большей степени является и его заслугой

Советник Ред Булл заговорил об уходе из автоспорта

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник австрийского гоночного коллектива "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко высказался насчёт возможного ухода на пенсию.

"К сожалению, всё меньше людей, с которыми я был близко знаком, могут присутствовать на Гран-при — некоторые из них уже ушли из жизни, а другие не могут приехать из-за различных обстоятельств. Однако я не намерен останавливаться до тех пор, пока могу выполнять свою работу в полной мере — как физически, так и морально.

Очень увлечён и искренне люблю эту фантастическую команду, в которой выступает один из величайших пилотов всех времён. Это придаёт мне силы и мотивацию, и я не испытываю проблем с длительными поездками", — приводит слова Марко портал GPblog.

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