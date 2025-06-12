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Хельмут Марко: Ферстаппен лучший пилот, который когда-либо выступал за Ред Булл

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И не поспоришь

Хельмут Марко: Ферстаппен лучший пилот, который когда-либо выступал за Ред Булл

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник австрийского гоночного коллектива "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко восхищён тем, что четырёхкратный чемпион Ф-1 и пилот "быков" нидерландец Макс Ферстаппен постоянно развивается.

"Макс, безусловно, лучший пилот, который когда-либо выступал за "Ред Булл", и он постоянно прогрессирует. Я не вижу конца его развитию. Ему всегда удаётся находить новые пути к победе.

Например, во время прошлогодней гонки Гран-при Бразилии на мокрой трассе Макс поднялся с 17-го места на первое. Ферстаппен стал быстрее, однако при этом был менее рискованным и более спокойным.

Он продолжает развиваться, но уже на старте ему не требуются разминка или знания трассы. Если дорога мокрая, Макс выходит на трассу и опережает остальных на две-три секунды, остальным нужно проехать три-четыре круга, чтобы догнать его по времени", — приводит слова Марко портал Racingnews365.

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