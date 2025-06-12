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В Феррари прокомментировали информацию о возможном уходе Вассера

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Не было и подобных разговоров

В Феррари прокомментировали информацию о возможном уходе Вассера

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" отреагировала на множественные публикации в СМИ относительно возможного расставания со своим руководителем Фредериком Вассёром.

Ранее соответствующие статьи вышли сразу у трёх итальянских изданий. По их сведениям, "Скудерия" недовольна главой команды, а высшие чины гоночного коллектива взяли под пристальное внимание работу Фредерика.

"Это неправда. На это даже не стоит реагировать", — приводит ответ "Феррари" издание GPblog.

В настоящий момент команда занимает второе место в Кубке конструкторов. На счету итальянской команды 165 очков.

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