В Феррари прокомментировали информацию о возможном уходе Вассера

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" отреагировала на множественные публикации в СМИ относительно возможного расставания со своим руководителем Фредериком Вассёром.

Ранее соответствующие статьи вышли сразу у трёх итальянских изданий. По их сведениям, "Скудерия" недовольна главой команды, а высшие чины гоночного коллектива взяли под пристальное внимание работу Фредерика.

"Это неправда. На это даже не стоит реагировать", — приводит ответ "Феррари" издание GPblog.

В настоящий момент команда занимает второе место в Кубке конструкторов. На счету итальянской команды 165 очков.