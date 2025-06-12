Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Феррари прокомментировали информацию о возможном уходе Вассера
Не было и подобных разговоров
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" отреагировала на множественные публикации в СМИ относительно возможного расставания со своим руководителем Фредериком Вассёром.
Ранее соответствующие статьи вышли сразу у трёх итальянских изданий. По их сведениям, "Скудерия" недовольна главой команды, а высшие чины гоночного коллектива взяли под пристальное внимание работу Фредерика.
"Это неправда. На это даже не стоит реагировать", — приводит ответ "Феррари" издание GPblog.
В настоящий момент команда занимает второе место в Кубке конструкторов. На счету итальянской команды 165 очков.
Популярное сейчас
- В Металлисте 1925 рассказали, где клуб будет играть домашние матчи нового сезона УПЛ
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- Аттестация СК Полтава в УПЛ: стало известно, допустят ли клуб к чемпионату
- Бывший механик Ред Булл: Ферстаппен превращается в того, кто может делать всё
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле