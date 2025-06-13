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Шумахер: Титул для Ферстаппена в этом году – иллюзия

Автоспорт
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Пожалуй, он прав

Шумахер: Титул для Ферстаппена в этом году – иллюзия

Фото - Getty Images

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Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер рассказал о перспективах в борьбе за чемпионство гонщика "Ред-Булл" Макса Ферстаппена.

"Думаю, титул в этом году – иллюзия. Да, Макс может изменять ситуацию к лучшему, но не всегда. Машина не оправдывает ожиданий, как команда. Макс не сможет сократить отставание в долгосрочной перспективе.

Соответственно, у него не будет никакого шанса в борьбе с McLaren. Разве только оба гонщика McLaren столкнутся друг с другом" – сказал Ральф.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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