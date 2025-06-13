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Шумахер: Титул для Ферстаппена в этом году – иллюзия
Пожалуй, он прав
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Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер рассказал о перспективах в борьбе за чемпионство гонщика "Ред-Булл" Макса Ферстаппена.
"Думаю, титул в этом году – иллюзия. Да, Макс может изменять ситуацию к лучшему, но не всегда. Машина не оправдывает ожиданий, как команда. Макс не сможет сократить отставание в долгосрочной перспективе.
Соответственно, у него не будет никакого шанса в борьбе с McLaren. Разве только оба гонщика McLaren столкнутся друг с другом" – сказал Ральф.
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