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Рассел: Я всегда говорил, что не боюсь быть чьим-то товарищем по команде
Главное – верить в себя
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел вспомнил свою работу с Льюисом Хэмилтоном и рассказал, почему не верит в непобедимость пилотов.
"Моя задача пилотировать неделю за неделей. Я всегда говорил, что не боюсь быть чьим-то товарищем по команде. В конце 2021 года Льюис был самым сильным пилотом в мире. Никто не думал, что кто-нибудь в Mercedes сможет победить его как партнера по команде. Я пришел и показал отличные результаты с первой гонки. Я всегда верил в себя.
У него была такая же репутация, как и Макс Ферстаппен сейчас. Никто не верит, что Макса можно победить. И именно так люди тогда думали о Льюисе. Но все забывают, что Льюис пришел в Формулу-1 новичком и финишировал на подиуме в каждой из своих первых девяти гонок, а его напарником по команде был двукратный чемпион мира. Это о многом говорит" – сказал Джордж.
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