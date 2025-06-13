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Шарль Леклер прокомментировал возможный уход из Феррари

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Гонщик опроверг слухи

Шарль Леклер прокомментировал возможный уход из Феррари

Фото: Х

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер опроверг предположения в итальянских СМИ о том, что он собирается уйти из команды.

"Я очень удивлён и понятия не имею, откуда это взялось. Поэтому я бы предпочёл просто проигнорировать это, и я никогда не говорил ничего подобного в последних нескольких гонках. Если уж на то пошло, я хочу в очередной раз сказать, как сильно я люблю команду и хочу вернуть "Феррари" на вершину, поэтому да, я был удивлён.

У нас есть видение, что все трое из нас, Фредерик Вассёр, Льюис Хэмилтон и я, должны попытаться вернуться к победам, и мы работаем над этим вместе. Это наш план, и мы будем его придерживаться. Мы и так оказываем на себя большое давление, а потом ещё ходят слухи, которые не хочется слышать, но давление - это нормально, когда работаешь в "Феррари".

Второе место недостаточно хорошо, и мы все это осознаем. Мы должны побеждать, и именно на это мы направляем все силы - чтобы вернуться на вершину. Но "Макларен" сейчас сильнее, и нам нужно сейчас игнорировать все слухи и сосредоточиться на работе", - приводит слова Леклера Racing News 365.

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